В Коннектикуте при взрыве в больнице для ветеранов погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в пятницу в подсобном помещении больницы для ветеранов в городе Уэст-Хейвен (штат Коннектикут), погибли два человека. Об этом сообщил местный телеканал WTNH.

По предварительным данным, погиб работник больницы и сотрудник компании-подрядчика. Причиной взрыва предположительно стала "утечка пара". Ее пытались устранить.

Представители Министерства по делам ветеранов США заявили журналистам агентства Associated Press, что никто из пациентов не пострадал.

Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.