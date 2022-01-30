В Приамурье реализуют программы по нацпроекту "Производительность труда" в 2022 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 января. /ТАСС/. Национальный проект "Производительность труда" впервые реализуется в Амурской области в 2022 году. Кроме того, регион подключился к двум новым региональным проектам нацпроектов "Образование" и "Здравоохранение", сообщается в воскресенье на сайте правительства области.

"В 2022 году область участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Кроме двух региональных проектов в рамках национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение", новым для региона стал нацпроект "Производительность труда". Он направлен на повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год", - цитирует пресс-служба слова начальника управления проектной деятельности области Виолы Яненко.

Новые для Приамурья региональные проекты в рамках национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение" направлены на развитие системы поддержки молодежи, а также модернизации первичного звена здравоохранения.

"В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления - здравоохранение, образование, сферу ЖКХ - на качественно новый уровень и в короткие сроки. Наша задача - выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская получит 18 млрд рублей - больше, чем в прошлом году (14,9 млрд рублей - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

В 2021 году в Амурской области реализовывались мероприятия 10 национальных проектов.