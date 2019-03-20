И.о. главы ОДКБ заявил о планах ликвидировать ресурсные базы террористов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году собираются провести контртеррористическую операцию "Наемник", в ходе которой планируется нейтрализовать ресурсные базы террористов на территории стран - участниц организации. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"Подготовлен и согласован план комплексных оперативно- профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" по перекрытию каналов вербовки, въезда/выезда граждан из стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических организаций. Также будут нейтрализованы ресурсные базы террористов в зоне ответственности ОДКБ", - сказал он.

По словам Семерикова, в 2018 году специалисты ОДКБ совместно со спецслужбами и правоохранительными органами провели анализ деятельности международных террористов. На основании этого анализа и была подготовлена операция "Наемник". "Уже отработан план проведения операции, в государствах созданы соответствующие координирующие центры. К проведению операции, которая охватит все страны ОДКБ, все готово", - отметил он, добавив, что сроки и этапы операции разглашаться пока не будут.

ОДКБ выступила с инициативой провести операцию "Наемник" в 2017 году. В 2018 году было проведено планирование этой совместной антитеррористической операции. Она будет нацелена на борьбу с выходцами из запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которые пытаются перебраться из Сирии на территорию государств, входящих в зону ответственности ОДКБ.