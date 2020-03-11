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Распространение коронавируса нового типа

Объект временно недоступен. Памятники культуры по всему миру закрыты из-за коронавируса

В некоторых странах ограничения распространяются также на школы и университеты, госучреждения и храмы
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Описание
Колизей, Рим
© AP Photo/Andrew Medichini
Музей Ватикана, Рим, Италия
© Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM
Площадь Святого Петра, Ватикан
© REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
© REUTERS/Michele Tantussi
Кафедральный собор в Милане
© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Диснейленд в Токио
© AFLO
Замок в Осаке, Япония
© Buddhika Weerasinghe/Getty Images
Парк развлечений Universal Studio, Осака, Япония
© Buddhika Weerasinghe/Getty Images
Музей Лувра, Париж, Франция
© EPA-EFE/YOAN VALAT
Базилика Рождества Христова в Вифлееме
© AP Photo/Majdi Mohammed
Мечеть аль-Харам, Саудовская Аравия
© REUTERS/Ganoo Essa
Православная церковь в Никосии, Кипр
© AP Photo/Petros Karadjias
Директор Национального театра Чехии Ян Бурьян, Прага, Чехия
© AP Photo/Petr David Josek
Парламент Испании, Мадрид
© AP Photo/Bernat Armangue
Стэнфордский университет в Стэнфорде, Калифорния, США
© Yichuan Cao/Sipa USA
Гарвардский университет в Кембридже, Массачусетс, США
© REUTERS/Brian Snyder

Многие страны, столкнувшихся с угрозой распространения коронавируса, принимают меры для обеспечения безопасности своих граждан и туристов. Закрываются музеи, школы, отменяются концерты, массовые мероприятия.

В Италии, больше всего из европейских стран пострадавшей от распространения вируса, 8 марта закрылись все учреждения культуры. Ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме закрыты до 3 апреля. 

Палестинские власти объявили о закрытии Вифлеема для туристов и паломников.

Тематический парк развлечений Universal Studios, расположенный в Осаке, не будет работать до 22 марта. 

Руководство Лувра решило ограничить доступ посетителей: в музей смогут попасть только те, у кого есть электронные билеты, и те, кто имеет право на бесплатный проход.

Власти Саудовской Аравии отложили на неопределенное время умру - малый хадж - для подданных королевства и проживающих в стране иностранцев. Мечеть аль-Харам в Медине закрывалась на карантин после вечерней 6 марта.

Ограничения касаются также работы госучреждений и университетов: во вторник парламент Испании на неделю приостановил работу, а Гарвардский университет до 23 марта перешел на дистанционную форму обучения.

 

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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