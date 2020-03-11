Объект временно недоступен. Памятники культуры по всему миру закрыты из-за коронавируса

Многие страны, столкнувшихся с угрозой распространения коронавируса, принимают меры для обеспечения безопасности своих граждан и туристов. Закрываются музеи, школы, отменяются концерты, массовые мероприятия.

В Италии, больше всего из европейских стран пострадавшей от распространения вируса, 8 марта закрылись все учреждения культуры. Ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме закрыты до 3 апреля.

Палестинские власти объявили о закрытии Вифлеема для туристов и паломников.

Тематический парк развлечений Universal Studios, расположенный в Осаке, не будет работать до 22 марта.

Руководство Лувра решило ограничить доступ посетителей: в музей смогут попасть только те, у кого есть электронные билеты, и те, кто имеет право на бесплатный проход.

Власти Саудовской Аравии отложили на неопределенное время умру - малый хадж - для подданных королевства и проживающих в стране иностранцев. Мечеть аль-Харам в Медине закрывалась на карантин после вечерней 6 марта.

Ограничения касаются также работы госучреждений и университетов: во вторник парламент Испании на неделю приостановил работу, а Гарвардский университет до 23 марта перешел на дистанционную форму обучения.