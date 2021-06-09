{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Чукотки продлили ограничения из-за коронавируса до 23 июня

В настоящий момент в регионе подтверждено 774 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлено до 23 июня включительно, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В Чукотском АО сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - уточнили в правительстве.

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 774 случаев заражения коронавирусом, 738 пациентов выздоровели, семь умерли.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
"Дальневосточный гектар"
Кабмин рассмотрит законопроект о втором "дальневосточном гектаре"
На заседании правительства также будет обсуждаться адресное распределение субсидий, предоставляемых бюджету Свердловской области в рамках расходов на строительство объектов для Всемирной летней универсиады
Читать полностью