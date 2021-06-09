Власти Чукотки продлили ограничения из-за коронавируса до 23 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Чукотском автономном округе из-за пандемии коронавируса, продлено до 23 июня включительно, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В Чукотском АО сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях", - уточнили в правительстве.

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 774 случаев заражения коронавирусом, 738 пациентов выздоровели, семь умерли.