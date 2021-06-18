Фестиваль народного творчества "Беноевская весна" прошел в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Фестиваль народного творчества "Беноевская весна" прошел в горах Чечни 17 июня. В программу были включены десятки спортивных и культурных мероприятий, на нескольких площадках прошли народные гулянья, национальные игры, художественные выставки, сельскохозяйственная ярмарка и скачки с розыгрышем денежных призов, передает ТАСС.

"Фестиваль ежегодно собирает огромное количество желающих принять участие в различных соревнованиях, познакомиться с творчеством местных ремесленников, прекрасными обычаями и традициями чеченского народа. Этот год не стал исключением. Здесь много гостей из регионов нашей необъятной страны", - отметил глава региона Рамзан Кадыров.

В трех локациях - Беной-Ведено, Денги-Юрте и этнографическом музее "Шира Бена" - в течение всего дня работали гиды в национальных костюмах, которые рассказывали гостям о туристских возможностях субъекта. Особое внимание было приковано к финальному туру республиканского конкурса парного национального танца "Нохчийн хелхар", в котором приняли участие 150 человек.

"По традиции в рамках фестиваля состоялись также скачки. В трех заездах на дистанциях 6 000, 3 600 и 2 400 метров принимали участие лошади чистокровной верховой породы. Кроме того, представители конного клуба "Ахмат-Беной" продемонстрировали джигитовку со сложными акробатическими элементами", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль "Беноевская весна" проводится ежегодно в горном Ножай-Юртовском районе Чечни в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа. В прошлом году он был отменен из-за пандемии.