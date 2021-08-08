В Кабардино-Балкарии из-за схода селя перекрыли движение по федеральной трассе

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Азау перекрыто в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока на проезжую часть. Об этом журналистам сообщили в управлении МЧС по КБР.

"В 20 часов 20 минут 8 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация, что, не доезжая до города Тырныауза со стороны села Былым, в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение. Дорожное полотно перекрыто на 104 км федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Азау на расстоянии 20 метров. Объем селевой массы составляет около 100 кубических метров", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, сотрудниками ГИБДД и силами администрации Эльбрусского района организован объездной путь через территорию завода. "Погибших и пострадавших нет. На месте работают силы и средства в количестве 18 человек и 6 человек техники", - добавили в региональном МЧС.