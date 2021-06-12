"Заповедники Оренбуржья" ожидают шестикратный рост турпотока

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число туристов, которые посетят в 2021 году заповедники "Оренбургский" и "Шайтан-Тау", может в шесть раз превысить показатель 2019 года и составить около 12 тыс. человек. Об этом ТАСС рассказала директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

"За май [побывала] уже третья часть посетителей, которые у нас все заповедники посетили за целый 2019 год. Поэтому <...> в пять-шесть раз вырастет количество посетителей", - сказала директор заповедника.

В январе 2020 года ТАСС сообщал, что количество посетивших в 2019 году заповедник составило 2 002 человека.

Бакирова отметила, что в 2020 году из-за ограничений заповедник был долгое время закрыт. Количество посетителей тогда упало практически в 20 раз. "Мы прошлый год потратили с пользой для развития экологического туризма. Мы работали над новыми экологическими тропами, новыми маршрутами, создали минимальную, к сожалению, исходя из имеющегося финансирования туристическую инфраструктуру, но и готовились к тому, чтобы в 2021 год зайти уже с готовым туркомплексом", - добавила она. За майские праздники в этом году один из участков заповедника принял порядка 700 человек.

В заповеднике открылся туристический комплекс "Атмосфера. Степь", открылись новые маршруты, экологическая тропа и фотосафари "Бандитские горы". Также планируется в июле этого года открыть половину туркомплекса "Горный дуб" рядом с заповедником "Шайтан-Тау". "Мы будем работать, и там тоже новые тропы и маршруты. <...> Это не только для жителей нашего региона, но и для тех туристов, которые к нам приезжают из других регионов", - прокомментировала Бакирова.

Государственный природный заповедник "Оренбургский" учрежден 12 мая 1989 года, в его состав входят пять участков, расположенных в пяти муниципальных районах Оренбургской области: "Таловская степь", "Буртинская степь", "Айтуарская степь", "Ащисайская степь", "Предуральская степь". Общая площадь заповедника, согласно информации на сайте учреждения, составляет 38 191 га, он создан с целью сохранения и восстановления эталонных равнинных, холмисто-увалистых и низкогорных степей. На территории участка "Предуральская степь" работает Центр реинтродукции лошади Пржевальского.