В Ингушетии объявили выходной день в связи с празднованием Курбан-байрама

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии объявили 12 августа выходным днем в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам, сообщила пресс-служба главы региона.

"Врио главы региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ, в соответствии с которым 12 августа объявляется выходным днем в связи празднованием Курбан-байрам на территории республики", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, Калиматов рекомендовал МВД по региону принять дополнительные меры для обеспечения безопасности в день праздника.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.