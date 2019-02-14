Новосибирские власти не будут корректировать планы подготовки к МЧМ-2023 по хоккею

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в полном объеме реализуют программу строительства в областном центре инфраструктуры для проведения молодежного ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на возможный перенос части матчей первенства в Омск. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Также к чемпионату планируется реконструировать старый городской Ледовый дворец спорта "Сибирь", построенный в 60-х годах прошлого века. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если построит стадион.

"Это [проведение соревнований в Омске] никак не скорректирует [программу], потому что для проведения даже части матчей нам придется создать всю инфраструктуру. Нам придется реконструировать ЛДС "Сибирь", построить новый ледовый дворец, всю транспортную инфраструктуру создать", - сказал Травников.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области заложили в бюджете на 2019 год 1,3 млрд рублей на строительство ледовой арены. В федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено софинансирование начала работ - 300 млн рублей. Ледовый дворец будет возведен на левом берегу реки Обь. Вместимость составит около 10 тыс. зрителей, площадь комплекса - 58 тыс. кв. м.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.