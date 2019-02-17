Ростовская область подписала соглашения на 40 млрд руб. на форуме в Сочи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области заключили соглашения на более чем 40 млрд руб. по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом на своей станице в Instagram в воскресенье сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Закончился Сочинский инвестиционный форум. Создадим завод по производству комплектующих для ветроэнергетики, высокотехнологичное производство в разных отраслях, построим логистические комплексы. Дополнительно привлечем в нашу область более 40 млрд руб.", - сообщил Голубев.

По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области, регион подписал соглашений на сумму около 44,5 млрд руб. Акцент был сделан на новые портовые проекты, которые помогут нарастить мощности азовского и таганрогского портов.

В частности, агрохолдинг "Степь" вложит 1,1 млрд рублей в строительство зернового терминала в городе Азове. Компания "Морской зерновой терминал" построит в порту Таганрога перегрузочный комплекс за 680 млн рублей. Ряд соглашений также подписаны с компаниями "Лемакс", PNK Group, X5 Retail Group и "ЮгСтройИнвест-Дон". По информации Агентства инвестиционного развития, все проекты уже реализуются или стартуют в этом году.

Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. Главной темой форума в этом году была реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.