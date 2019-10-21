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Серия Гран-при по фигурному катанию

Первый канал покажет произвольную программу фигуристок в Гренобле в прямом эфире

Трансляция начнется 2 ноября в 21:20 мск

ТАСС, 21 октября. Первый канал будет вести прямую трансляцию соревнований фигуристок-одиночниц в произвольной программе третьего этапа серии Гран-при, который пройдет в Гренобле. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

Трансляция начнется 2 ноября в 21:20 мск. Также Первый канал покажет в записи соревнования женщин и спортивных пар в короткой программе и показательные выступления спортсменов. В соревнованиях одиночниц в Гренобле примут участие Алена Косторная, Мария Сотскова и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, в соревнованиях пар - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Одиночники Александр Самарин, Антон Шулепов, Сергей Воронов и танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро также выступят в Гренобле.

Победительницей первого этапа серии Гран-при в Лас Вегасе (США, штат Невада) стала 15-летняя Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева завоевала бронзу. В мужском одиночном катании обладателем бронзовой награды стал Дмитрий Алиев, пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевала серебро, второе место также заняли танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Второй из шести этапов серии пройдет в канадском городе Келоуна с 25-27 октября, третий этап в Гренобле 1-3 ноября. Финал серии состоится в декабре в Турине.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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