Газопровод "Карачаевск-Теберда" достроят в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 17 сентября. /ТАСС/. Газопровод "Карачаевск-Теберда" будет достроен в 2019 году, готовится проектно-сметная документация газификации Учкуланского ущелья в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил в понедельник глава республики Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Благодаря поддержке "Газпрома" и лично Алексея Миллера, в республике утвержден план газификации, куда включены 2 стратегических направления - строительство газопровода "Карачаевск-Теберда" и газификация Учкуланского ущелья. По первому строительство будет завершено в 2019 году, по второму готовится проектно-сметная документация", - написал Темрезов.

Газификацию населенных пунктов КЧР и улучшение платежной дисциплины Темрезов считатет ключевыми направлениями. "Что касается работы по улучшению платежной дисциплины, поручил вице-премьеру совместно с "Газпром межрегионгаз Черкесск", органами местного самоуправления и правоохранительными структурами сохранить взятые темпы и в дальнейшем обеспечить стопроцентную оплату текущих платежей, не забывая при этом о реструктуризации существующей задолженности по всем категориям плательщиков", - добавил Темрезов.

В настоящее время уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет более 81%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.