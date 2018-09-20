Выставка фотографий петроглифов и символов древних ингушей пройдет в Магасе

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Историко-географическое общество (ИГО) "Дзурдзуки" в ноябре проведет в Магасе выставку "Каменная летопись страны башен". Экспозиция символов древних ингушей организована на средства президентского гранта, сообщил ТАСС руководитель организации Анзор Дударов.
"В рамках президентского гранта в ноябре мы проведем выставку фотографий и камней с древних башенных построек, на которых изображены петроглифы, символы и орнаменты. Мы долго к ней готовились, проводили экспедиции в горном районе республики, это результат труда и исследований не одного года. Мы надеемся, что наша выставка вдохновит кого-нибудь на исследования и изучение этих символов, ведь это не просто камни, а большой источник информации о традициях наших предков", - сказал Дударов.
По словам сотрудницы "Дзурздзуки" Танзилы Дзауровой, многие башни разрушаются, и задача исследователей - зафиксировать и систематизировать собранный материал для облегчения работы историков. По ее словам, выставка продлится месяц, ее смогут посетить и люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых будут созданы специальные условия.
"Донести до обывателя традиции, культуру, философию орнамента - вот главная цель выставки. Каждый символ, который наносился на камень, нес в себе смысл информационный, сакральный. Например, нами обнаружены знаки и символы, которые делались как оберег. Это изображение спирали или лабиринта, считалось, что если высечь такой рисунок на доме, то злые духи затеряются в этом лабиринте и не смогут навредить хозяевам", - сказала ТАСС Дзаурова.
Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" и выиграл почти 3,5 млн рублей.