Ставрополье намерено расширять сотрудничество с Узбекистаном

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном, перспективные направления - сельское хозяйство и туризм. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на встрече с официальной делегацией республики в понедельник в Ставрополе.
"Товарооборот между республикой Узбекистан и Ставропольским краем составляет $12,5 млн, он растет <…> В больших объемах мы покупаем хлопок и пытаемся у себя развить это производство. Если говорить о более расширенных связях - спасибо за строительство еще одного корпуса в санатории "Узбекистан" на Кавказских Минеральных Водах, сегодня развитие Кавминвод - один из основных приоритетов работы краевого правительства", - сказал он.
По словам Владимирова, край экспортирует в Узбекистан промышленные товары, минеральные удобрения и продукцию сельского хозяйства. Региону интересен опыт республики в развитии хлопководства - в этом году на Ставрополье были заложены первые крупные посевы этой культуры.
Хоким (губернатор) Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов, возглавивший делегацию республики, отметил опыт края по реализации крупных проектов в тепличной отрасли, который интересен Узбекистану. "Сегодня Российская Федерация является одним из ключевых экономических партнеров Узбекистана <…> Хотел бы отметить, что для российского бизнеса в Адижанской области открыты все возможности по осуществлению проектов в различных сферах экономики", - отметил Абдурахманов.