План развития Дербента определят на международном конкурсе

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены организовать международный конкурс для определения лучшего варианта концепции развития Дербента, древнейшего города России. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Планируется проведение международного конкурса на лучшую концепцию мастер-плана… Пилотный проект нацелен на то, чтобы Дербент стал историческим памятником с современной средой обитания и экономикой", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи главы региона Владимира Васильева с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

По данным пресс-службы, планируется разработка пятилетнего плана развития города. В ближайшее время в Дербенте планируется начать работу по организации уличных общественных пространств, систем безопасности. Предлагается также начать развитие логистического хаба на границе с Азербайджаном.

"Сам проект финансовоемок. Мы принимаем его в работу и начинаем действовать. Хотел бы попросить изучить возможность минимизации затрат: мы должны исходить не только из наших желаний, но и возможностей", - приводит пресс-служба слова Васильева.

На республиканском совещании с участием представителей районных властей и муниципалитетов глава республики отметил, что в создании плана развития Дербента будут участвовать архитекторы и урбанисты, документ должен стать основой для системной работы. По мнению Васильева, подобная работа может быть проведена и для других крупных населенных пунктов Дагестана.

Дербент - один из древнейших городов Кавказа, находится на побережье Каспийского моря. Поселения на данной территории существовали более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын- кала. Население города превышает 120 тыс. человек.