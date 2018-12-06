ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Меценаты выделили 50 млн рублей на создание учебников на национальных языках Дагестана, сообщил в четверг глава региона Владимир Васильев во время выступления на форуме СМИ Северного Кавказа.

"Я очень признателен меценатам, которые выделили 50 млн рублей на учебники на национальных языках. Я благодарен правительству Российской Федерации, которое выделило 600 млн на учебники",- сказал Васильев.

Он также отметил, что есть проблемы и с изучением языков. "Есть проблемы с учителями на национальных языках. <...> В Дагестане много языков, там есть над чем работать", - добавил он.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе - проходит 5 и 6 декабря в Грозном. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив (МЦОИ) "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.