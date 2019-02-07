МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом возобновится с 21 февраля этого года, полеты будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщила журналистам в четверг помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

Регулярные прямые авиарейсы из Махачкалы в Стамбул были запущены весной 2016 года. Перевозчиком выступала турецкая авиакомпания Atlasglobal. Как сообщили ТАСС в аэропорту Махачкалы, в ноябре 2018 года сообщение было закрыто из-за финансовых проблем у перевозчика.

"С 21 февраля возобновится авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом. Рейсы в аэропорт Ататюрк (Турция) будет совершать авиакомпания Atlasglobal на самолетах Airbus A320. Аэропорт дагестанской столицы уже подтвердил слоты авиакомпании, продажи билетов уже начались", - сказала Гамзатова. По ее словам, авиарейсы будут совершаться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом возобновится с 26 декабря 2018 года, полеты планировалось выполнять три раза в неделю.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. В 2018 году он впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше, чем было запланировано, а также почти на 200 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В феврале 2018 года он признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект Северо-Кавказского федерального округа" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

Пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.