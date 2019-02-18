Ространснадзор планирует арестовывать автомобили незаконных перевозчиков в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Территориальный отдел Государственного автодорожного надзора по Дагестану совместно с администрацией Махачкалы планирует внедрить в ближайшее время практику арестов автомобилей незаконных перевозчиков в Махачкале и перемещения их на спецстоянки по примеру Москвы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе территориального отдела Ространснадзора.

"В ближайшее время в рамках борьбы с незаконными перевозчиками территориальным отделом [Ространснадзора] совместно с администрацией Махачкалы будет внедрена практика применения административных и обеспечительных мер в виде ареста и перемещения транспортных средств на специализированные стоянки на территории Махачкалы (по опыту Москвы)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, на сегодня с целью выявления нарушений и пресечения незаконных пассажирских перевозок территориальным отделом Ространснадзора совместно с республиканским управлением ГИБДД проводятся рейды.

"По результатам рейдовых мероприятий в 2018 году за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии территориальным отделом на владельцев автотранспортных средств, осуществлявших незаконные перевозки пассажиров на регулярных маршрутах, составлено 166 административных материалов по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что основная часть нарушителей транспортного законодательства в республике приходится на Махачкалу. "Только в январе-феврале 2019 года по указанной статье КоАП РФ административному штрафу по 50 тыс. рублей подвергнуто 27 водителей, которые были заняты незаконными пассажирскими перевозками в Махачкале, общая сумма - 1 млн 350 тыс. рублей", - заключили в пресс-службе.