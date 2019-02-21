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Северный Кавказ

Трудовые отношения более 100 тыс. человек легализованы на Ставрополье в 2018 году

В 2017 году на официальное получение зарплаты перешли порядка 65 тыс. жителей региона

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Работа по легализации трудовых отношений позволила вывести из теневой занятости порядка 107 тыс. человек в Ставропольском крае, сообщается в четверг на официальном сайте главы региона.

"В 2018 году совместными усилиями в рамках межведомственного плана мероприятий по снижению неформальной занятости на Ставрополье были восстановлены трудовые права 107 тыс. человек", - уточняется в сообщении.

В 2017 году на официальное получение заработной платы перешли порядка 65 тыс. жителей Ставропольского края. Власти отмечали, что такая работа дает мультипликативный эффект - в крае увеличивается число налоговых поступлений, появляются новые предприятия.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам властей, в начале 2018 года в "теневом секторе" экономики были заняты порядка 500 тыс. жителей Ставрополья. Работу по легализации трудовых отношений в крае развернули в 2015 году.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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