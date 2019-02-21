МТС планирует обеспечить сплошное покрытие сети LTE в 10 городах Ставрополья

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сплошное покрытие сети LTE в десяти городах Ставрополья намерено обеспечить ПАО "МТС" в 2019 году, заявил в четверг в Железноводске директор филиала компании в крае Александр Сивакозов.

"У нас утвержден бюджет по строительству 4G или LTE в крупных городах для улучшения клиентского обслуживания и миграции "голоса" в LTE. В 2019 году намечено строительство "ковра" по городам Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Георгиевск, Буденновск, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Это подразумевает обеспечение максимального уровня доступности LTE, без белых пятен. Например, в Железноводске сегодня действует семь площадок с мачтами связи, обеспечивающими покрытие, еще в 2019-2020 годах будет построено порядка пяти", - рассказал он на заседании краевого совета по связи.

Сивакозов отметил, что за 2018 год количество базовых станций МТС в крае увеличилось на 56% по сравнению с 2017 годом, и в 2019 году планируется рост еще на 38%. "Причем на 86% это будут технологии LTE. Это необходимо, чтобы в последующем перевести все голосовые технологии на этот стандарт и быть готовыми к старту технологий пятого поколения связи", - отметил он.

По его словам, технологии пятого поколения предназначены не столько для общения между абонентами, сколько для ускорения процессов обмена данными между машинами какого-то большого сервера. "Поэтому сеть пятого поколения будет строиться фрагментарно, в больших агломерациях. В принципе, уже компания-инвестор запускает ее примерно в десяти регионах", - сказал он.

"Наши станции строим в основном стандарта 1800, 2600 LTE, это такие "бронебойные" форматы, которые обеспечивают хорошее покрытие в условиях железобетонных городских строений, где не такой уверенный уровень приема", - сказал он.

Спутниковое телевидение МТС

С 2015 года компания запустила собственное спутниковое телевидение и сейчас уже имеет более 15 тыс. абонентов. Через свою дочернюю компанию ООО "Спутниковое ТВ" компания подписала соглашение с правительством края о гарантиях по предоставлению доступа к бесплатному просмотру двадцати каналов первого и второго мультиплексов для жителей, оказавшихся вне зоны цифрового эфирного вещания и предоставляет эту услугу.

Проблемным вопросом для связистов остается выделение участков под установку антенн базовых станций, и здесь компания намерена развивать внедрение опор двойного назначения, когда антенны базовой станции устанавливаются на уже существующие столбы, например уличного освещения. Это позволяет владельцам столбов, например городским предприятиям электросетей, заменить какие-то свои ветхие опоры, получать дополнительный доход, также населенные пункты не загромождаются дополнительным количеством опор, говорят специалисты.

О компании

ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, работает на Ставрополье уже 14 лет.