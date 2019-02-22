Более 200 выпускников вуза в Дагестане готовы участвовать в программе "Земский учитель"

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 200 студентов - выпускников Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) готовы стать участниками программы "Земский учитель". Об этом заявил проректор ДГПУ Рашид Акавов в пятницу на совещании о реализации программы "Земский учитель" под руководством зампредседателя правительства - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.

"Проректор Дагестанского государственного педагогического университета Рашид Акавов сообщил о результатах опроса студентов-выпускников. Более 200 из них уже согласны стать участниками программы ["Земский учитель"] и работать в сельской школе", - сказал представитель пресс-службы минобрнауки Дагестана.

Омарова отметила, что по поручению главы Дагестана минобрнауки региона уже велась работа по разработке программы с условным названием "Сельский учитель", аналогичной "Земскому доктору" и направленной на привлечение молодых специалистов в сельские школы.