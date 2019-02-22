Более 200 выпускников вуза в Дагестане готовы участвовать в программе "Земский учитель"

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 200 студентов - выпускников Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) готовы стать участниками программы "Земский учитель". Об этом заявил проректор ДГПУ Рашид Акавов в пятницу на совещании о реализации программы "Земский учитель" под руководством зампредседателя правительства - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.
"Проректор Дагестанского государственного педагогического университета Рашид Акавов сообщил о результатах опроса студентов-выпускников. Более 200 из них уже согласны стать участниками программы ["Земский учитель"] и работать в сельской школе", - сказал представитель пресс-службы минобрнауки Дагестана.
Омарова отметила, что по поручению главы Дагестана минобрнауки региона уже велась работа по разработке программы с условным названием "Сельский учитель", аналогичной "Земскому доктору" и направленной на привлечение молодых специалистов в сельские школы.
"Этот проект очень важен для республики. Нам не хватает более 500 педагогов, больше всего - по иностранным языкам. При таких обстоятельствах сложно говорить о повышении качества образования. Мы планируем, что программа "Земский учитель" начнет работать уже в новом учебном году, и активно работаем в этом направлении с педагогическим сообществом республики. Важно учесть мнения и предложения, прежде всего, наших учителей", - цитирует вице-премьера пресс-служба.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
"Помимо федеральной субсидии в виде единовременной выплаты размером в один миллион рублей, в программе будут предусмотрены и региональные меры социальной поддержки учителей", - заключил представитель пресс-службы.