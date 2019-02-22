Школа программирования для аульских детей заработает в Карачаево-Черкесии весной

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Первая в Карачаево-Черкесской Республике школа программирования "Балапанлар" для аульских детей заработает весной этого года в ауле Эркин-Халк Ногайского района. Об этом ТАСС сообщила автор проекта, журналист и переводчик Бэлла Шахмирза.

"Фактически это первый подобный проект, который будет запущен в Карачаево-Черкесии для аульских детей - школа кодинга или, как привычнее многим, программирования. Осенью 2017 года я посетила занятие одной организации в Милане, где увидела, как десятилетний ребенок пишет приложение для AppStore, меня это впечатлило. Нас окружает цифровой мир, и если наши дети будут владеть такими навыками, то в дальнейшем будут востребованными специалистами. Сейчас мы запустили краудфандинговую кампанию на planeta.ru, если она пройдет успешно, то занятия в школе планируем начать в апреле-мае, это инициатива снизу, а не профинансированная сверху, поэтому нам нужна поддержка от всех людей", - сказала Шахмирза.

Подростков в ауле будут учить языкам программирования, кибербезопасности, основам анимации и игр, созданию сайтов, графическому дизайну, написанию электронной музыки. Программа будет составлена так, что каждый ребенок сможет работать самостоятельно в своем ритме и при необходимости обращаться к тьютору.

"Программы будут разные, сформированы блоками, это я подсмотрела в одном из лучших центров TUMO в Ереване, сейчас TUMO открывают в Москве и Париже. Просто пригласить учителей информатики из местной школы мы не можем, потому что они, скорее всего, не будут отвечать нашим требованиям. Тьюторов мы будем готовить сами: наберем ребят из местных вузов, сначала они пройдут обучение с тренерами из Москвы, а потом с ними в онлайн-режиме будут работать ведущие специалисты IT-сферы", - пояснила автор проекта.

Для начала будет набрана группа из 50 детей, в течение года их число возрастет до 200. "Это хороший проект для детей и подростков из района, где кроме школ, спортивного комплекса, секций по вольной борьбе и национальным танцам, нет ни одного центра дополнительного образования. Всего в Ногайском районе проживает около 16 тыс. человек, четверти из которых нет 18 лет. К тому же наш аул находится недалеко от Черкесска и шести других соседних аулов, все эти дети смогут пройти обучение у нас", - отметила собеседница агентства.

Кураторы школы также будут работать с родителями. В их планах - проводить курсы для мам, научить их делать свои сайты, заводить страничку в Facebook и Instagram, выкладывать туда свои рецепты. "Кто постарше - бабушек и дедушек - будем учить пользоваться компьютером", - уточнила Шахмирза.

Будущее проекта

Бэлла Шахмирза - уроженка аула Эркин-Халк, долгое время была волонтером и работала в социальных проектах. Летом 2017 года впервые организовала летнюю школу "Балапанлар", куда преподаватели как волонтеры приехали из разных городов России и провели для аульских детей интерактивные занятия, кинолектории, хакатоны, квесты. Проект выиграл конкурс Google "Вдали от столиц" как лучшая локальная образовательная инициатива.

"Мы повторили такой образовательных интенсив летом 2018 года. И уже в то время задумались о том, что нам нужна долгосрочная, постоянная программа, чтобы продолжать работу с детьми в течение всего года и следить за их достижениями. Так мы решили организовать школу кодинга", - рассказала Шахмирза.

По ее словам, в будущем специально для проектов "Балапанлар" они намерены построить свое отдельное здание. Там будет работать летняя школа, школа программирования, а в дальнейшем также создана ремесленная мастерская, будут проходить занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и родителей.