Весенние полевые работы начали аграрии Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Аграрии девяти районов Ставропольского края начали весенние полевые работы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края. В 2018 году весенний сев в крае проходил на месяц позже.

"Весенние полевые работы начались уже в девяти территориях края. Ведется сев ранних яровых культур, он осуществлен на площади около 8 тыс. га. Запас удобрений, средств защиты растений и ГСМ в хозяйствах края позволяет выполнить весь объем запланированных мероприятий в оптимальные сроки", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году весенняя посевная кампания началась в Ставропольском крае в конце марта, работы были проведены на площади более 980 тыс. га. Примерно такой же объем работ предстоит провести и весной 2019 года. Озимыми осенью было засеяно порядка 2 млн. га земель. По данным правительства, результаты обследования озимых показали, что более 80% посевных площадей в регионе находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

По данным регионального Гидрометцентра, наступление весны в конце февраля - начале марта не является редкостью для региона. При длительных оттепелях в хозяйствах края начинаются полевые работы. Зима 2019 года была на Ставрополье достаточно теплой, в феврале опасных гидрометеорологический явлений для посевов не отмечалось.

Урожай зерна (без кукурузы) в Ставропольском крае в 2018 году составил 8,15 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше, чем в 2017 году. Значительная часть потерь возникла из-за засухи - жаркая погода установилась в регионе еще до начала уборки зерновых.