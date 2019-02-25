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Северный Кавказ

Школы Дагестана получили 140 автобусов в 2018 году

По данным минобрнауки региона, потребность в автобусах сохраняется в связи с превышением срока эксплуатации. В 2019 году планируется продолжить работу по замене транспорта

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Республика Дагестан по итогам прошлого года получила 140 школьных автобусов, что почти в пять раз больше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила в понедельник заместитель председателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на коллегии минобрнауки региона в Махачкале.

"Еще одна немаловажная проблема, с учетом отдаленности и труднодоступности школ, особенно в сельской местности, - это подвоз учащихся школьным автотранспортом. Благодаря усилиям главы и председателя правительства республики [в 2018 году] республике выделено 140 единиц школьных автобусов, что больше по сравнению с 2017 годом в пять раз", - сказала Омарова.

По ее словам, распределение школьного автотранспорта производилось на основании методики, исходя из представленных администрациями муниципалитетов данных о сроке эксплуатации транспорта, количестве подвозимых учащихся и отдаленности от школы населенных пунктов, в которых проживают учащиеся.

По данным минобрнауки региона, учитывая, что потребность в автобусах сохраняется в связи с превышением предельного срока эксплуатации, работу по замене школьного транспорта в 2019 году планируется продолжить за счет республиканского бюджета.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Дагестана в 2019 году намерены заменить практически все устаревшие школьные автобусы за счет средств региональной казны. Сообщалось, что в регионе более 240 автобусов эксплуатируется больше десяти лет, в общей сложности школьный автопарк насчитывает более 570 машин.

В декабре 2017 года в рамках реализации федеральных программ образовательные организации Дагестана получили 30 школьных автобусов. До этого, в августе 2016 года, республика получила 58 транспортных средств.

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