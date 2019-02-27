Древние храмы в Северной Осетии реставрируют к 1100-летию крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Древние аланские христианские храмы в Северной Осетии реставрируют к празднованию 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Вячеслав Битаров.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

По словам главы Северной Осетии, в республике нет такого ущелья, отдаленного населенного пункта, где бы не было древних аланских христианских храмов. Однако, по его словам, на сегодняшний день они находятся в запустении и требуют реставрации. "Мы отметили их в протокольных поручениях, и, я думаю, со следующего года начнется финансирование, и к празднику мы приведем эти исторически важные объекты в порядок. Наравне с аланскими мужским и женским монастырями, другими храмами в республике, они станут привлекательными для всех православных паломников", - сказал глава региона.

Кроме того, к празднику будут отреставрированы объекты культуры, отметил Битаров. По его словам, их список уже определен. "Выделенных средств на все эти цели не хватит, поэтому обратимся к федеральному центру с просьбой об увеличении бюджета на эти знаменательные мероприятия", - рассказал собеседник агентства.

Основные мероприятия в рамках празднования предполагаются в течение трех лет - с 2020 по 2022 год, сказал глава региона. Битаров подчеркнул, что, когда речь идет об Алании, в Северной Осетии не разделят Южную и Северную Осетии. "Мы единый народ", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Южная Осетия вовлечена в празднование.