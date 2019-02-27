Опасные хвостохранилища в Северной Осетии рекультивируют до донца 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Унальское и Фиагдонское хвостохранилища в Северной Осетии будут рекультивированы до конца 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Хвостохранилищем принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Действительно, оба хвостохранилища создают большие проблемы, оказывают негативное влияние на экологию. До конца текущего года эти объекты будут рекультивированы", - сказал Битаров.

Глава региона отметил, что вопрос по финансированию этих работ решен, в скором времени будут определены подрядчики по рекультивации объектов.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи Битарова и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина было принято решение о выделении более 458 млн рублей на рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ.

История хвостохранилищ

В течение 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и их закрытия.