Власти Ингушетии рассчитывают к 2020 году вдвое увеличить турпоток

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Ингушетию к 2020 году может увеличиться почти вдвое за счет возведения туркластера "Ачалуки". Об этом глава республики Юнус-Бек Евкуров написал в среду на своей странице в Instagram по итогам встречи с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой.

"Обсудили масштабный проект по возведению туркластера "Ачалуки", который вошел в новую федерально-целевую программу по развитию туризма на 2019-2025 годы. За счет кластера турпоток в республику к 2020 году увеличится с нынешних 132,5 тыс. человек до 350 тыс.", - написал Евкуров.

В ходе встречи также была отмечена необходимость расширения туристической инфраструктуры всесезонного курорта "Армхи" в Джейрахском районе, пишет глава Ингушетии. По его словам, при поддержке АО "КСК" ( "Курорты Северного Кавказа") здесь планируется строительство канатной дороги, горнолыжных трасс длиной порядка 1,4 км и системы искусственного снегообразования.

Кроме того, глава региона обратился к руководителю Ростуризма с просьбой поддержать и включить в госпрограмму "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. туристический центр "Кушт-Гала" в селении Бейни Джейрахского района. "В том числе реконструкцию автодороги к нему", - написал Евкуров.

Ранее сообщалось, что поток туристов в Ингушетию за последние пять лет увеличился в 12 раз. В 2018 году республику посетили более 130 тыс. человек.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находится более 90 исторических памятников.