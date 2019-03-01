Минкавказ РФ выступает за расширение географии программы развития Кавминвод

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа (Минкавказ) проработает вопрос расширения географии программы развития курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край). Об этом сообщил в пятницу журналистам министр Сергей Чеботарев.

Как сообщалось, программа развития курортов Кавказских Минеральных Вод предполагает выделение средств в 2019-2021 годах для развития городов Кисловодск и Пятигорск. В 2019 году эти курорты получат порядка 1,3 млрд рублей.

"Мы бы не хотели на этом останавливаться. Хотелось бы, чтобы этот опыт был распространен на все Кавказские Минеральные Воды и коснулся всех городов-курортов, а не только двух, хоть это и значимые, важные города. Будем над этим работать вместе с властями региона", - сказал Чеботарев во время рабочей поездки в Ставропольский край.

В ближайшие два года планируется выделять ежегодно 1,5 млрд рублей на развитие Пятигорска и Кисловодска. "Это новые больницы, поликлиники, школы, детские сады, скверы и т.д, все для жителей региона. Финансирование предполагается до 2021 года включительно, дальнейшие планы будем позже смотреть", - отметил Чеботарев.

Программа развития позволит в 2019 году профинансировать строительство шести объектов в Кисловодске и трех объектов в Пятигорске - это школы, детские сады, скверы.