КСК приобрели для курорта "Ведучи" два вездехода-багги в гражданском исполнении

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесия/, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" приобрела два армейских вездехода-багги "Чаборз" в гражданской модификации для курорта "Ведучи" в Чечне. Об этом на брифинге с журналистами сообщил гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа", под управлением которой находится "Архыз", Хасан Тимижев.

"Мы приобрели 2 "Чаборза", они на курорте "Ведучи" находятся. <…> Они хороши с точки зрения приспособленности к горным условиям", - сказал он.

Тимижев пояснил, что вездеходы используются для того, чтобы оперативно обслуживать инженерную инфраструктуру курорта. "Система оснежения - система водоснабжения, они в значительном отдалении находятся, там нет асфальтированных дорог", - пояснил он.

Армейские вездеходы "Чаборз" разработаны в Россиийском университете спецназа (РУС), который расположен в Гудермесе (Чечня). Они предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. Этот легкий армейский вездеход на 95% состоит из российских деталей.