"Курорты Северного Кавказа" планируют сделать курорт "Архыз" велоцентром России

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесия/, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" намерена сделать курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) велоцентром России с возможностью проведения соревнований международного уровня. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа", под управлением которой находится "Архыз", Хасан Тимижев.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец поручила Минспорту, Минвостокразвития, Минкавказу совместно с федерацией велосипедного спорта страны и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос организации в РФ крупных международных спортивных и массовых мероприятий по велоспорту.

"Мы хотим вместе с правительством Карачаево-Черкесии сделать "Архыз" велоцентром не только Северного Кавказа, но и России в целом... В прошлом году мы построили две велотрассы, провели чемпионат СКФО по маунтинбайку. В этом году у нас планируется проведение 11 крупных соревнований, в том числе чемпионат России, этап кубка России и, может быть, какой-то международный этап", - сказал Тимижев.

Он отметил, что "Архыз" - это всесезонный курорт, и проведение таких мероприятий обеспечит хороший поток туристов летом.

"Необходимо проведение большего количества спортивных мероприятий на горнолыжных комплексах, чтобы они становились узнаваемыми... Мы считаем, что в этом случае много людей, связанных со спортом, приедут сюда по работе, и есть шанс, что вернутся сюда уже как туристы", - пояснил Тимижев.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.