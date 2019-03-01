Делегаты из более чем 40 стран примут участие в исламской конференции в Москве и Грозном

ГРОЗНЫЙ, 1 марта. /ТАСС/. Делегаты из более чем 40 стран мира примут участие в религиозной конференции "Ислам - послание милости и мира", которая начнется 28 марта в Москве и завершится 30 марта в Грозном. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Делегаты из более чем 40 стран мира примут в ней (конференции) участие, в том числе и Саудовской Аравии. Рассматриваемые темы будут разнообразны, но основой их станут взаимоотношения между религиозными конфессиями и борьба с международным терроризмом и экстремизмом", - написал Кадыров по итогам встречи с муфтием республики.

Организаторами форума выступают Всемирная исламская Лига, духовное управление мусульман Чеченской Республики и Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Ранее в 2016 году в Грозном прошла Всемирная исламская конференция "Кто они - последователи сунны?", которая собрала более 100 религиозных деятелей из 30 государств. По итогам форума была принята фетва (правовой документ), в частности, отделяющий правоверных верующих от сторонников сект, осуждая, в том числе, ваххабизм.