Физкультурно-оздоровительный комплекс за 180 млн рублей откроют в селе Кашхатау в КБР

НАЛЬЧИК, 4 марта. /ТАСС/. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м построят в селении Кашхатау Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. Стоимость объекта составит около 180 млн рублей, сообщил ТАСС замминистра строительства и дорожного хозяйства республики Алим Жарашуев.

"Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Кашхатау Черекского района стоимостью порядка 180 млн рублей. Планируется начать строительство в этом году и ввести [в эксплуатацию] в 2020 году", - сказал Жарашуев.

Общая площадь здания составит 3084 кв. м, там разместится спортзал (2073 кв. м) и бассейн (1 011 кв. м). По словам замминистра, спортзал предназначен для игры волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис и для занятий спортивной гимнастикой. Трибуны рассчитаны на 250 человек.

Кроме того, уточнил Жарашуев, идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1161 кв. м в селении Залукокоаже Зольского района КБР. "В Залукокоаже строительство началось в прошлом году. Разбили проект на две стадии. До конца года этого будет введен", - сказал замминистра, уточнив, что там будет оборудован спортивный зал площадью 540 кв. м, бассейн, тренажерный зал и медицинский кабинет.

В 2018 году на строительство и оснащение спортивных объектов в Кабардино-Балкарии планировалось выделить более 190 млн рублей. В регионе работает 48 спортивных школ, центр спортивной подготовки, открыт профессиональный футбольный клуб "Спартак, Нальчик".