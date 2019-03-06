Приемная комиссия ГИТИСа приедет на прослушивание школьников в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Около 200 школьников Дагестана смогут пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства - ГИТИС в рамках международного конкурса чтецов "Живая классика", не выезжая за пределы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"Представители приемной комиссии ГИТИСа проведут в Дагестане прослушивания участников регионального этапа Международного конкурса чтецов "Живая классика", это порядка 200 победителей муниципального этапа конкурса. Педагоги ГИТИСа посетят всего 30 регионов. Дагестан вошел в их число, как один из самых активных регионов по количеству участников конкурса", - отметили в пресс-службе.

Возросший интерес дагестанских школьников к "Живой классике" организаторы конкурса связывают с успешным выступлением выпускницы Буйнакской школы Фатимы Микаиловой в 2018 году. "Дагестанская школьница выступила на Красной площади в Москве и стала победительницей Всероссийского этапа конкурса", - добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в этом году конкурс "Живая классика" проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.