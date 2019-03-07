Власти Ингушетии рассчитывают до 2023 года решить проблему с жильем для детей-сирот

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают решить проблему с жильем для детей-сирот до конца 2023 года за счет средств федерального бюджета, сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.

По данным минобразования республики, в списке детей-сирот числятся 904 человека, все они стоят в очереди на получение жилья.

"Сегодня один человек из этой категории может рассчитывать по законодательству на 33 кв. м жилья, в денежном эквиваленте это 900 тыс. рублей. Но квартир площадью 33 кв. м у нас сегодня нет, я соберу застройщиков и поставлю задачу, чтобы они за 900 тыс. построили не 33 метра, а 42-43 кв. м, тогда это будут компактные однокомнатные квартиры. Мы можем за счет [федеральных] бюджетных средств выкупить квартиры до конца 2023 года для детей-сирот", - сказал Евкуров.

По его словам, власти региона совместно с прокуратурой республики, будут проверять все списки на достоверность предоставленных сведений об отсутствии родителей и опекунстве. "У нас более 900 человек, которые попадают под программу обеспечения жильем, но мы проведем серьезную проверку этих списков", - отметил глава региона.

Он добавил, что при обеспечении сирот жильем власти будут также искать дополнительные источники финансирования. "Мы могли бы сейчас максимально обеспечить сирот жильем, а до 2024 года - в рамках подписанного с федеральным центром соглашения - нам бы ежегодно выделяли средства, с помощью которых, мы впоследствии рассчитались бы с застройщиками. И, конечно, будет вестись поиск меценатов, которые нам помогут, вся эта работа будет вестись в рамках Года поддержки детей-сирот", - сказал Евкуров.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный жилой дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы". Новые квартиры в жилом комплексе получили 312 жителей региона.