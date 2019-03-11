Горнолыжную трассу на курорте "Армхи" в Ингушетии планируют продлить до 4,8 км

МАГАС, 11 марта. /ТАСС/. Протяженность горнолыжных трасс на курорте "Архыз" в Джейрахском районе Ингушетии планируется до 2020 года продлить с нынешних 1,2 км до 4,8 км, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

"Первая очередь объекта предполагает в 2019-2021 годах развитие существующей зоны катания до 2,5 км, вторая очередь (2020-2022 годах) - создание дополнительной зоны катания протяженностью порядка 4,8 км на североориентированном склоне. Дополнительно планируется проектирование и строительство кресельной канатной дороги, что позволит поднимать туристов до отметки 1830 м", - отметили в пресс-службе.

Также в Джейрахском районе уже идет строительство двух гостиничных комплексов за счет средств инвестора - "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" (гIала - "город" по-ингушски). "Проекты реализуются в рамках соглашений, подписанных в 2018 году на российском инвестиционном форуме в Сочи", - добавили в пресс-службе.

"Армхи" - всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт, построенный в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: здесь находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.