Комиссия по согласованию границ с сопредельными субъектами РФ создана в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия создана в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) для согласования границ с сопредельными субъектами РФ. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано во вторник на сайте кабмина.

Правительству РФ и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

"В целях согласования границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредельными субъектами Российской Федерации при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между КБР и иными субъектами РФ образовать межведомственную комиссию по рассмотрению и урегулированию вопросов, возникающих в ходе согласования границы КБР с сопредельными субъектами Российской Федерации и утвердить ее состав", - говорится в документе.

Комиссия является координационным совещательным органом, который должен обеспечить согласованные действия исполнительных органов госвласти КБР, органов местного самоуправления при рассмотрении и урегулировании вопросов, возникающих в ходе согласования границы республики с сопредельными субъектами Российской Федерации.

Отмечается, что комиссии до 1 января 2020 года необходимо представить в правительство КБР отчет о результатах работы. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого зампреда правительства региона Мурата Керефова, организационную работу и информационное обеспечение работы комиссии возложили на министерство земельных и имущественных отношений КБР.

Площадь территории Кабардино-Балкарии, по статистическим данным, составляет 12,5 тыс. кв. км. КБР граничит со Ставропольским краем, республиками Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкессия, большая часть горных территорий КБР граничит с Грузией. На 1 января 2018 года численность населения региона достигала 865,8 тыс. человек.