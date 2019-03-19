Поддержка фермерства на Ставрополье увеличилась в пять раз за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края увеличили поддержку фермерства в регионе в пять раз за пять лет до 1 млрд рублей в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"За пять лет мы увеличили поддержку малых форм хозяйствования, поддержку наших фермеров, с 200 млн рублей до 1 млрд [в 2019 году], это пятая часть бюджета отрасли, такого никогда не было - это и поддержка семейных животноводческих ферм, это личные подсобные хозяйства (ЛПХ), например, проект по закладке суперинтенсивных садов в ЛПХ", - сказал он.

По словам Ситникова, у крестьянско-фермерских хозяйств есть большой потенциал в наращивании производства. "Поэтому поддерживаются здорово фермеры, поэтому они и прибавку дают, производство мяса баранины сейчас в крае практически полностью на плечах фермеров", - отметил министр.

По данным министерства, с октября 2013 года поддержку в регионе получили более 652 фермеров. Поддержка в виде грантов позволила создать в агропромышленном комплексе края порядка 1000 рабочих мест.