В Ставрополье выведены две новые породы тонкорунных овец

ПЯТИГОРСК, 21 марта. /ТАСС/. Две новые породы тонкорунных овец, хорошо сочетающих высокую продуктивность по шерсти и мясу, а также адаптированных к условиям к сухих степей, выведены на Ставрополье, сообщает в четверг пресс-служба краевого Минсельхоза.

"Выведены две породы овец. <…> По уровню шерстной продуктивности овцы относятся к числу лучших тонкорунных пород России. Также выведенные породы уже в полугодовом возрасте обеспечивают получение тушек стандартного качества", - приводятся в сообщении слова первого замминистра Алексея Руденко.

Новая порода джалгинский меринос была выведена на базе СПК "Племзавод "Вторая Пятилетка" Ипатовского городского округа, а порода российский мясной меринос - на базе шести племенных хозяйств Апанасенковского района. "Овцы характеризуются высокой шерстной продуктивностью. Средний настриг чистой шерсти по стаду в последние годы составил 3,7 кг с колебаниями от 3,5 до 3,9 кг при выходе чистого волокна 60-65%", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в крае ежегодно на развитие овцеводства выделяется государственная поддержка в объеме 288 млн рублей.

Ранее в управлении по информполитике правительства края сообщили, что Ставрополье обеспечило бараниной 25% российского экспорта по итогам 2018 года. Сегодня край экспортирует около 220 тыс. голов исключительно в Иран, но руководство края намерено расширять экспорт в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай.