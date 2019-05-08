В Ингушетии создадут первый благотворительный фонд помощи животным в 2019 оду

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии планирует в 2019 году открыть первый в регионе благотворительный фонд помощи животным. В автономной некоммерческой организации (АНО) будут работать волонтеры, сообщил в среду ТАСС министр природных ресурсов и экологии Магомед Бабхоев.

"Мы намерены создать первый в республике фонд помощи животным "От лапы к сердцу" до конца текущего года. Это будет АНО, сотрудниками которой станут волонтеры движения помощи бродячим животным, которые лечили бездомных зверей, проводили стерилизацию на средства, собранные в интернете. После майских праздников волонтеры и их юрист займутся юридическим оформлением фонда-некоммерческой организации, и уже после Минприроды создаст попечительский совет фонда", - сказал Бабхоев.

По его словам, также ведомство окажет поддержку фонду в поиске подходящего помещения, в котором и разместится АНО.

"Минприроды берет на себя информационную и агитационную поддержку фонда в виде информсопровождения, проведения промо-акций, в которых будут задействованы волонтеры и меценаты, чиновники, благотворители. Впоследствии мы рассмотрим возможность открытия республиканского приюта для бездомных животных на базе фонда", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что мэр административного центра Ингушетии Магаса Беслан Цечоев намерен вместо дельфинария, который значился в генплане города, открыть первый в регионе приют для бездомных животных.