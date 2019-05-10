Во Владикавказе поставили первый моноспектакль на осетинском языке по мотивам "Гамлета"

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 мая. /ТАСС/. Премьера первого моноспектакля на осетинском языке по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет" прошла в пятницу в Северо-Кавказском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "Росизо"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала.

"Состоялась премьера моноспектакля "Гамлет UNO". Это первый в Осетии моноспектакль на осетинском языке. Постановка осуществлена по мотивам произведения Шекспира "Гамлет" силами "Театра Квадрат", - сообщили в пресс-службе.

Исполнитель ролей - актер Ацамаз Кочиев, он же автор сокращенной версии пьесы. Режиссером спектакля стал заслуженный деятель искусств Северной Осетии - Алании Чермен Кочиев. За основу был взят перевод пьесы, сделанный советским осетинский поэтом и прозаиком Грисом Плиевым.

"Процесс подготовки спектакля растянулся на полтора года. Дело в том, что если в среднем актер на одну главную роль тратит три месяца, чтобы вжиться, прочувствовать ее, то в этом спектакле у меня одного сразу девять ролей, пять из которых основные, поэтому потребовалось время, чтобы найти эти краски, сделать все качественно. Была проведена скрупулезная и деликатная творческая работа по адаптации всемирно известного произведения под формат монопредставления. Надо отметить, что наш Гамлет остается в живых, ему надевают корону, и он продолжает царствовать, он одерживает чистую победу, поэтому мы посвящаем эту работу, нашу премьеру, Победе в Великой Отечественной войне", - рассказал ТАСС Ацамаз Кочиев.

Чермен Кочиев - оперный режиссер в филиале Мариинского театра во Владикавказе, "Гамлет UNO" - его первая работа в драматическом театре. "Получился камерный экспериментальный спектакль. Это даже больше исследование, мы решили по-своему исследовать известное всему миру произведение. На мой взгляд, получился некий театральный эскиз, который может стать основой полноценной постановки "Гамлета" на осетинском языке, но такой проект потребует большой финансовой поддержки", - пояснил ТАСС режиссер.

"Театр Квадрат" был создан в 2017 году по инициативе Ацамаза Кочиева. За это время уже поставлено три спектакля - "Мистерия Буфф" по пьесе Владимира Маяковского и "Жил был человек…" по произведениям Даниила Хармса на русском языке, а также "Гамлет UNO" на осетинском языке. По словам Ацамаза Кочиева, в театре в основном работают люди творческих профессий, но не имеющие профессионального актерского образования.