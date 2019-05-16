В ставропольском городе Изобильном открыли новую детскую поликлинику

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Новую детскую поликлинику открыли в городе Изобильный Ставропольского края. Двухэтажное здание рассчитано на 200 посещений в смену, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"В городе Изобильном состоялось открытие новой детской поликлиники. Поликлиника была построена в рамках реализации партнерского соглашения, подписанного между правительством Ставрополья и компанией КТК-Р. Двухэтажный корпус площадью 1,5 тыс. кв. м рассчитан на 200 посещений в смену", - говорится в сообщении.

В поликлинике размещены педиатрическое отделение, отделения специализированной медицинской помощи, восстановительного лечения, функциональной и лучевой диагностики, лаборатория, а также дневной стационар на 25 мест.

"Оборудованы кабинеты невролога, отоларинголога, ортопеда, хирурга, окулиста, психиатра, УЗИ-диагностики, здорового ребенка, три педиатрических кабинета, прививочный и процедурный кабинеты, физиотерапии и массажа, приемно-смотровой бокс. Обслуживать пациентов будут 10 врачей и 17 медицинских сестер", - уточнили в пресс-службе.