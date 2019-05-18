Ингушетия намерена утроить экспорт продукции АПК к 2024 году

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены к 2024 году увеличить экспорт произведенной в регионе сельхозпродукции в три раза благодаря реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил министр экономики Ингушетии Умалат Торшхоев в субботу на региональном форуме "Национальные проекты" в Магасе.

"Основными задачами регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" являются создание новой товарной массы, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры, устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК республики на целевые рынки. Выполнение этих задач позволит нам достичь к 2024 году объема экспорта продукции АПК в размере 43,2 млн долларов, увеличить поставки собственной продукции в три раза, до 43,1 тыс. тонн по отношению к 2017 году (14,2 тыс. тонн)", - сказал Торшхоев.

По его словам, в рамках этого же регионального проекта в регионе запланировано создание оптово-распределительного центра и разработка механизма компенсаций затрат на транспортировку продукции АПК.

Форум "Национальные проекты" проводится в Ингушетии впервые, в его работе приняли участие представители профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.