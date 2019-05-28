Школы, детсад и стадион появятся в Беслане в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Две школы, детский сад, дом детского творчества, стадион и детско-юношеская конно-спортивная школа будут построены в городе Беслан в Северной Осетии. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания под председательством зампреда правительства России Виталия Мутко, в котором участвовал глава республики Вячеслав Битаров.

"Есть планы и по строительству объектов образования, культуры и спорта. Среди них две школы, детский сад, дом детского творчества, стадион "Пищевик", детско-юношеская конноспортивная школа. Требуется реконструкция ипподрома, Дворца молодежи в микрорайоне БМК и ряда других объектов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, перспективы социально-экономического развития Беслана стали одним из основных вопросов повестки дня совещания.

Как отметил Битаров, в сентябре текущего года будет отмечаться 15-я годовщина террористического акта в средней школе №1 Беслана, жертвами которого стали 334 человек, в том числе 186 детей. В 2004 году был составлен и утвержден генеральный план развития города Беслан. Благодаря федеральному центру там были построены школы, детские сады, дороги и прочие объекты. Однако не весь объем утвержденных мероприятий был исполнен.

"Понимаю, что сложившаяся тяжелая экономическая обстановка в стране лишает возможности осуществить весь план мероприятий разом. Поэтому правительством Северной Осетии проработан вопрос о разделении мероприятий по их важности для реализации. Хочу также обратить внимание на то, что ко всему перечню мероприятий имеются типовые проекты и укрупненные расчеты. В связи с этим при соответствующем поручении правительства РФ республика незамедлительно приступит к подготовке проектно-сметной документации", - пояснил Битаров.

В перечень мероприятий социально-экономического развития города вошли вопросы социальной защиты пострадавших, в том числе систематическое санаторно-курортное лечение. В части совершенствования коммунальной инфраструктуры предполагается провести масштабную реконструкцию всей системы водоснабжения и водоотведения в городе.

Также Битаров попросил федеральные власти помочь в выделении квот на получение профессионального образования пострадавших в теракте детей. "Потому что только в 2019 году вопрос об оказании помощи в зачислении в учреждения образования различных уровней затрагивает порядка 55 человек", - отметил он.