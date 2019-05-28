Реконструкция стадиона "Спартак" в Северной Осетии начнется в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Габулов.

"В 2020 году планируется начать реконструкцию стадиона. Федеральным центром будут выделены средства, мы тоже участвуем в вопросах по проектированию. Он станет более функциональным, будет работать по всем стандартам", - сказал Габулов. После реконструкции стадион сможет вмещать 15-17 тыс. зрителей.

Как сообщалось, финансирование работ по проекту реконструкции стадиона "Спартак" обойдется в 1,1 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время совещания во Владикавказе отметила, что даст все необходимые поручения профильным министерствам для начала работ. Это позволит коренным образом изменить состояние материально-технической базы спортивных объектов Северной Осетии.

Руководитель республики Вячеслав Битаров поднимал вопрос реконструкции на встречах руководством страны. По итогам было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию реконструкции объекта.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для профессионального футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпион России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.