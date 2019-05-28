Северная Осетия получит 55 млн рублей на развитие спорта в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Создание спортплощадок в селах и городах Северной Осетии, а также оснащение объектов инвентарем запланировано в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография". Об этом сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Габулов.

"Министерство участвует в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". В рамках проекта Министерство спорта РФ выделит республике две субсидии. Первая - в размере 17 млн рублей - будет реализована на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. Средства пойдут на закупку оборудования и инвентаря для девяти спортшкол", - сказал министр.

Вторая субсидия - в размере 35 млн рублей - будет направлена на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Из них 25 млн рублей будет направлено на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Моздок, который будет включать в себя беговые дорожки, футбольное поле и разнообразные тренажеры; 10 млн на строительство малых спортивных площадок с разнообразными тренажерами в Алагире, Ардоне, селах Чикола и Октябрьское.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.