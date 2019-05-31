Сто малоимущих семей в ингушском городе Карабулаке получили продуктовые наборы

МАГАС, 31 мая. /ТАСС/. Мэрия ингушского города Карабулака раздала продуктовые наборы 100 малообеспеченным семьям. Благотворительная акция приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, сообщил ТАСС пресс-секретарь мэрии Мурад Карахоев.

"Мы выбрали из своего списка нуждающихся в поддержке 100 семей, которым такая помощь была более необходимой, в чьих семьях много маленьких детей, есть инвалиды. За весь этот день мы развезли им продуктовые наборы. Акция наша приурочена к Рамадану, проводилась она в рамках флешмоба "Месяц чистых дел", - сказал Карахоев.

По его словам, при сборе продуктового набора сотрудники мэрии ориентировались на потребности людей. "Самые необходимые для любой семьи продукты - это сахар, мука, подсолнечное масло, макароны. Также мы добавили конфеты, чай, финики и печенье. Приобрести все продукты нам помогли городские предприниматели, кто-то выделил средства, а кто-то сразу сам приобрел продукты", - добавил пресс-секретарь.

Флешмоб "Месяц чистых дел" в социальных сетях ранее запустил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.