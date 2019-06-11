В Чечне с начала года реализовали 68 инвестпроектов на сумму 6,5 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Около 70 инвестиционных проектов на общую сумму 6,5 млрд рублей реализовано в Чеченской Республике с начала 2019 года, это позволило создать свыше 1000 рабочих мест. Об этом сообщил во вторник министр экономики региона Ибрагим Идрисов.

"За счет внебюджетных инвестиций с начала 2019 года завершена реализация 68 инвестпроектов с общим объемом 6,5 млрд рублей, создано 1124 рабочих места. На стадии реализации находится 658 инвестпроектов общей стоимостью 253,9 млрд рублей, планируется к созданию 20370 рабочих мест. Наиболее крупные из них: строительство многофункционального комплекса "Башня-Ахмат", Грозненской ТЭС, завода по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 125 МВт/ч в год, торгово-развлекательный центр "Грозный Молл", - отметил Идрисов на совещании, которое провел министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По его словам, несмотря на значительные достижения в экономике и социальной сфере остро стоит ряд проблемных вопросов, в том числе включение региона в стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 и выделение средств на финансирование мероприятий по переселению жителей Чеченской Республики из опасных для проживания оползневых зон.

"Ежегодно Минстроем России выделяются денежные средства в размере 99 млн рублей. В настоящее время в зонах воздействия опасных оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек, при этом число жителей из зон особого риска, переселение которых требует принятия безотлагательных действий, так как дальнейшее их пребывание в собственном жилье представляет угрозу их жизни и здоровью, составляет 4073 человека. Объем финансовой потребности на реализацию мероприятий по отселению указанных граждан составляет 2,8 млрд рублей", - сообщил Идрисов.

Чеботарев прибыл во вторник с рабочим визитом в Грозный. Он принял участи в открытии нового пищекомбината "Урус-Мартановский", проинспектировал строящуюся в рамках нацпроекта школу и провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чеченской Республики.