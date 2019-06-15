Выставка "Река будет течь" открылась в обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Выставка "Река будет течь" молодой художницы Янины Черных открылась в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Она продлится до 4 августа, сообщила ТАСС в субботу директор фонда Gogova Foundation, резидентом которого является Черных, Мила Базева.

"Проект Янины Черных - пятого резидента фонда и третьей художницы, создающей проект в Нижнем Архызе, - показывает, сколь насыщен местный контекст с точки зрения потенциальных линий исследования. Янина в большей степени обращается к теме природы, а также связке "культура - природа". Два этих явления, часто противопоставляемых друг другу, в локальном контексте сильно переплетены и оказывают взаимное влияние. Выставка будет проходить с сегодняшнего дня и до 4 августа", - рассказала Базева.

По ее словам, Черных создала для выставки ряд скульптурных объектов из камней, которые могут быть восприняты и как архаичный ландшафт, и через призму культуры альпинизма, в которой подобные конструкции служат для обозначения пути, становясь универсальным языком.

Базева отметила, что выставки современных художников из разных регионов позволяют жителям Карачаево-Черкесии по-новому взглянуть на природу республики.

"С одной стороны, художники могут предложить новый взгляд на явления и сюжеты, которые для местных жителей стали привычными, с другой стороны, создавая работы в КЧР и экспонируя их позже в других локациях и выставочных контекстах, художники распространяют знание об этом уникальном месте не с точки зрения научных исследований и достижений, а с точки зрения гуманитарного исследования и субъективного взгляда аутсайдера, попадающего в контекст, в котором современная наука соседствует с тысячелетней историей", - добавила собеседница агентства.

Gogova Foundation - некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры, основанный Марианой Губер-Гоговой в 2016 году для продвижения молодых российских художников и организации некоммерческих выставок по всему миру.

Об обсерватории

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).