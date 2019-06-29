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Северный Кавказ

Около 600 дворов планируется отремонтировать во Владикавказе до 2024 года

Глава городской администрации Борис Албегов уточнил, что до октября текущего года планируется завершить благоустройство 52 дворовых территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Владикавказа планируют благоустроить до 2024 года около 600 дворов, сообщил в субботу ТАСС глава городской администрации Борис Албегов.

"До 2024 года согласно разработанной нами программе в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить около 600 дворов. До октября этого года мы планируем завершить благоустройство 52 дворовых территорий. Работы проводятся с учетом пожеланий горожан, с которыми мы неоднократно встречались, получали от них в письменном виде заявления. В одних дворах просят создать парковую зону, в других - газонную и детские площадки. Все пожелания приняты во внимание", - сказал Албегов.

Во дворах будет полностью заменена дорожная и тротуарная часть, там установят новые бордюры, удобные лавочки со спинкой, урны, также будет проводиться работа по освещению. На эти цели выделено порядка 100 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В пяти дворовых территориях будут установлены детские площадки с учетом пожеланий жильцов.

В 2017 такая работа проводилась в 57 дворовых территориях, в 2018 году благоустроили 26. Всего в ходе инвентаризации, которая была проведена в 2017 году, было выявлено 1700 дворовых территорий.

В приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году.

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