Около 600 дворов планируется отремонтировать во Владикавказе до 2024 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Владикавказа планируют благоустроить до 2024 года около 600 дворов, сообщил в субботу ТАСС глава городской администрации Борис Албегов.

"До 2024 года согласно разработанной нами программе в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить около 600 дворов. До октября этого года мы планируем завершить благоустройство 52 дворовых территорий. Работы проводятся с учетом пожеланий горожан, с которыми мы неоднократно встречались, получали от них в письменном виде заявления. В одних дворах просят создать парковую зону, в других - газонную и детские площадки. Все пожелания приняты во внимание", - сказал Албегов.

Во дворах будет полностью заменена дорожная и тротуарная часть, там установят новые бордюры, удобные лавочки со спинкой, урны, также будет проводиться работа по освещению. На эти цели выделено порядка 100 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В пяти дворовых территориях будут установлены детские площадки с учетом пожеланий жильцов.

В 2017 такая работа проводилась в 57 дворовых территориях, в 2018 году благоустроили 26. Всего в ходе инвентаризации, которая была проведена в 2017 году, было выявлено 1700 дворовых территорий.

В приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году.